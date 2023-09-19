Alevler yatak odasını sardı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de, 76 yaşındaki Özkan Kaya’ya ait evde sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın paniğe yol açtı. Yangına 2 araç ile müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Özkan Kaya’ya ait ikametgahın yatak odası içerisinde saat 12.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu, yatak odası içerisinde bulunan koltuk, komedin, kıyafet dolabı, yatak, iki adet ahşap kapı yanarak, zarar görürken, iki adet pencere camı çıkan ısıdan dolayı patladı ve evin tüm duvarları dumandan dolayı islendi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yaralanan olmadı. Yangının, sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bir haftada 14 yangın çıktı

Bu arada ülkede son bir haftada 14 yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre 11- 17 Eylül tarihleri arasında yaşanan yangınlarda 164 bin TL hasar meydana geldi. Bu tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “faal durumdaki elektrikli ocağa temas eden terliğin tutuşması, kişiler tarafından yakılma, elektrik kaynaklı kısa devre ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak açıklandı. Bu sürede İtfaiye 20 hususi servis olayına müdahale etti. Bu hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların, şöminenin bacasında mahsur kalan güvercinin, kuyuya düşen dananın ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması; liman rıhtımında bağlı olduğu sırada su almaya başlayan balıkçı teknesinin vinç yardımıyla karaya çıkarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.

