7 günde yargı

Suna ERDEN

Kamerun uyruklu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğini aracının arka koltuğuna gizleyerek, Güney Kıbrıs’a götürmeye çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill yargılanmak üzere 7 gün süreyle cezaevine gönderildi. Likiıng’i 900 Euro karşılığında güneye götürmeye çalıştığı tespit edilen Gavrill insan kaçakçılığı suçundan da yargılanacak.

Duruşmada olguları aktaran polis, 3 Eylül 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen Kıbrıslı Rum Mihail Gavrill’in kullanımında bulunan KBN 211 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğuna saklanarak güneye geçmeye çalışan Kamerunlu Nelly Diana Likiıng ile 6 aylık bebeğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Mihail Gavrill ile Nelly Diana Likiıng’in gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Nelly Diana Likiıng’in 30 Eylül 2022 tarihinden beri toplam 278 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Parayı abisi gönderdi

Polis memuru, Nelly Diana Likiıng’in 4 Eylül 2023 tarihinde 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildiğini, Mihail Gavrill’in ise 2 gün daha tutuklu kalması yönünde emir alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Nelly Diana Likiıng’in Almanya’da yaşayan abisinin KKTC’de ikamet eden Kamerunlu bir kadına 900 Euro göndererek, kız kardeşinin güneye gitmesine yardımcı olacak birisini bulunmasını istediğini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, alınan bu bilgi üzerine cezaevinde bulunan Nelly Diana Likiıng’in ziyaret edildiğini ve izahat istendiğini ifade etti.

Polis, Nelly Diana Likiıng’in Avrupa Birliği ülkesi olduğu için güneye gitmek istediğini, arkadaşının aracılığıyla tanıştığı Gavrill’in para karşılığında kendisini güneye götürmeyi kabul ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, bu tespit üzerine zanlı hakkında insan kaçakçılığı suçundan da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının cep telefonlarının emare alındığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Mihail Gavrill’in 7 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.