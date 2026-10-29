‘Güvencemiz Türkiye’

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Kıbrıs Türk halkının güvenliği, refahı, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne ilişkin açıklaması üzerine teşekkür mesajı yayımladı.

Üstel mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, İskenderun’da düzenlenen 2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni’nde Kıbrıs Türk halkının güvenliği, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne ilişkin ortaya koyduğu güçlü ve kararlı mesajları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Güler’in Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve egemen eşitliğinin Türkiye Cumhuriyeti açısından vazgeçilmez olduğunu bir kez daha vurgulamasının, anavatan Türkiye’nin haklı davamıza verdiği sarsılmaz desteğin açık bir ifadesi olduğuna işaret eden Üstel, “Bizim için çözümün temeli, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüdür. Bu ilkelerden geri adım atılması söz konusu değildir.” dedi.

Son derece önemli

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda azınlık değil, egemenlik haklarına sahip eşit bir halk olduğunu, yarım asrı aşan sonuçsuz müzakere süreçlerinin, Ada’da kalıcı ve adil bir çözümün ancak mevcut gerçeklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Üstel mesajına şöyle devam etti:

“Sayın Güler’in, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını spor, kültür ve sanat alanlarında dahi engellemeye yönelik girişimlerine dikkat çekmesini de son derece önemli buluyorum. Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonların ve dışlayıcı politikaların artık sona ermesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliğine yönelik kararlılığı, bizler için en büyük güvence ve güç kaynağıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak anavatan Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde, devletimizi güçlendirmeye, halkımızın refahını artırmaya ve egemen eşitliğimizi uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği güçlü destek ve ortaya koyduğu kararlı duruş dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’e, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum.

Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kader birliği, ortak geleceğimizin ve güvenliğimizin en güçlü teminatıdır.”



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026, 10:18