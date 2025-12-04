‘Güvenliğimizin teminatı’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs’taki Türk askerinin varlığının kalıcı olduğunu, adadaki Türk varlığının ezelden ebede süreceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” başlıklı konferansta konuştu.

Öztürkler konferansta, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesini ve Türkiye’nin stratejik desteğinin önemini anlattı.

Konuşmasına Kıbrıs’ın tarihsel sürecini anlatarak başlayan Öztürkler, adanın 1571’de Osmanlı tarafından fethedilmesiyle Türk yurdu hâline geldiğini, İngiliz sömürge döneminde ise Kıbrıs Türk halkının önemli sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Öztürkler, EOKA terör örgütünün faaliyetlerine değinerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin köklü bir geçmişe dayandığını belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunu dönüm noktası olarak değerlendiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının önderlerini rahmetle anarken, Türkiye’nin garantörlük anlaşmasının mimarlarını hatırlattı ve bu isimlerin Kıbrıs davasını uluslararası boyuta taşıdığını vurguladı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na da değinen Öztürkler, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın kararlı duruşunu hatırlattı; Türk ordusunun ve Mücahitlerin canları pahasına vatanı savunduğunu, bu gelişmenin Kıbrıs Türk halkı için özgürlük kapısı açtığını ve milli davanın güçlü bir dönüm noktası oluşturduğunu dile getirdi.

Hristodulidis’e tepki

Crans Montana görüşmelerinde Rum tarafının masayı devirdiğini hatırlatan Öztürkler, Rum tarafının bugün de adanın tamamını kontrol altına alma hedefi güttüğünü ifade etti.

Rum lider Hristodulidis’in “sıfır asker, sıfır garanti” söylemine tepki gösteren Öztürkler, Kıbrıs’taki Türk askerinin varlığının kalıcı olduğunu ve Beşparmak Dağları’nda ay yıldızlı bayrağın dalgalanmaya devam edeceğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Türkiye’nin varlığıyla teminat altında olduğunu kaydeden Öztürkler, adadaki Türk varlığının ezelden ebede süreceğini vurguladı.

Öztürkler'e plaket takdim edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız" konferansın sonunda, Vali Aziz Yıldırım Öztürkler'e plaket takdim etti.

