Güzel anlar yaşandı

53. Geleneksel İskele Festivali, unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Festivalin en anlamlı gecelerinden biri olarak kabul edilen, Kıbrıs kültürünün ve toplumsal hafızasının yaşatıldığı Larnakalılar Gecesi, duygusal anlara sahne oldu. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuvalı tatlısı misafirlere ikram edildi. Geceye gönderdiği mesajla katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Gecesi’nin sevgi ve birliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Gecenin sunuculuğunu ise kendisi de Larnakalı olan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık yaptı. İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonundaki Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Turizm Pazarlama ve Tanıtma Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Onursal Başkanı Göksel Saydam, Kurucu Başkanı Ayten Akmen, Larnakalılar ile İskele halkının yanı sıra yerli yabancı çok kişi katıldı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahne aldığı halk dansları gösterisi, gecenin coşkusunu yükseltirken, Aksoy Hüseyin Ruso, Erşen Ummanel, Göksel Saydam ve Mehmet Züğürt, geçmişin izlerini salona taşıyan Larnaka’dan Hatıralar, Söyleşiler ve Şiirler” konulu söyleşileri katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, derneğe yaptıkları katkılardan dolayı İskele Kaymakamlığına ve Larnaka’ya olan bağlılığı ile tanınan Derviş Güryel’e plaket takdim etti. Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı slide gösterisi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Programın sonunda ise Larnaka’ya özgü nohutlu pilav ve Rahmetli Aşık Ali Dayı’nın efsaneleşmiş acuvalı tatlısı misafirlere ikram edildi.



