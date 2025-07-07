Çok yönlü mücadele veriliyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürürken, hem ele geçirilen madde miktarı hem de tutuklana zanlı sayısı yıldan yıla artıyor.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürü Turgay Kırok’un verdiği bilgiye göre; 2019’da 99 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bu rakam 2023’te 274 kiloya ulaştı. 2024’te 67 kilo, 2025’in ilk yarısında ise yaklaşık 28 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu bağlantılı suçlardan dolayı işlem gören kişi sayısı 2019’da 394 kişi ilen, 2020’de bu sayı 444’e, 2021’de 363’e, 2022’de 323’e ve 2023’te 417’ye yükseldi. 2024 ise 508 tutuklanırken, 2025 yılının ilk altı ayında 246 kişi hakkında işlem yapıldı. Böylelikle son 5 buçuk yılda uyuşturucu suçlarından işlem yapılan şahıs sayısı 2 bin 695 olarak kayda geçti.

Polisin zorlu mücadelesinde süper burun olarak nitelendirilen dedektör köpekler katkı koyuyor.

Kırok detaylı bilgi verdi

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube Müdürü Turgay Kırok ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan, dedektör köpeklerin eğitim ve göreve hazırlık süreci, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve türleri hakkında bilgi verdi.

Kırok, teşkilat bünyesinde görev yapan dedektör köpeklerin üstün koku alma yetenekleriyle araçlarda, valizlerde, binalarda ve açık alanlarda yapılan aramalarda büyük rol oynadıklarını belirtti.

Dedektör köpeklerin özellikle limanlar, havaalanları ve kara kapıları gibi stratejik noktalarda görev yaparak, uyuşturucu geçişlerine karşı birinci savunma hattını oluşturduğunu kaydeden Kırok, “Onlar yalnızca operasyonel araçlar değil, aynı zamanda ekip ruhumuzun önemli birer parçasıdır.” diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede çok yönlü, veriye dayalı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Kırok, “Gerek insan kaynağımız gerekse teknolojik altyapımız ile hem sahada hem de önleyici alanlarda etkinliğimizi sürdürüyoruz. Adli işlemler, toplumu bilinçlendirme faaliyetleri ve teknik altyapı alanında gösterdiğimiz çabalar neticesinde, mücadelemiz her geçen yıl daha da güçleniyor.” diye konuştu.

Verilerin, uyuşturucu ile bağlantılı olaylara karışan şahısların çoğunlukla “22-28 yaş aralığında” olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çeken Kırok, “2024 verilerinde de bu yaş grubunun ağırlığı göze çarpmaktadır. Cinsiyet açısından bakıldığında ise erkeklerin büyük çoğunlukta olduğu, 2025’in ilk altı ayında işlem yapılan 246 kişiden 237’sinin erkek olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

“Her yıl ortalama 300 ile 500 kişi…”

2019’dan 2025’e kadar geçen süreçte her yıl ortalama 300 ile 500 civarında şahsın uyuşturucu bağlantılı suçlardan dolayı işlem gördüğüne dikkat çeken Kırok, şöyle devam etti:

“2019’da 394 kişi hakkında uyuşturucu bağlantılı işlem yapılmıştır. 2020’de bu sayı 444’e, 2021’de 363’e, 2022’de 323’e ve 2023’te 417’ye yükselmiştir. 2024 ise 508 kişiyle en yüksek sayıya ulaştığımız yıl olmuştur. 2025 yılının ilk altı ayında 246 kişi hakkında işlem yapılmıştır.”

Ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında yıllara göre artışların dikkat çektiğini kaydeden Kırok, “2019’da 99 kilo civarında madde ele geçirilmişken, bu rakam 2023’te 274 kiloya ulaşmıştır. 2024’te 67 kilo, 2025’in ilk yarısında ise yaklaşık 28 kilo madde yakalanmıştır.” dedi.

Ele geçirilen uyuşturucu türleri...

Ele geçirilen başlıca uyuşturucu maddelerin; Hint keneviri, kokain, methamphetamine, MDMA ve sentetik cannabinoid türleri olduğunu belirten Turgay Kırok, özellikle 2025’in uyuşturucu içerikli haplar bakımından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu içerikli haplar alanında da artış söz konusu olduğunu belirten Kırok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020’de 2 bin 140 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirilirken, 2024’te bu sayı 4 bin 112 adete çıkmıştır. 2025’in ilk altı ayında ise yalnızca MDMA içerikli 12 bin 149 adet hap ele geçirilmiştir. Bu rakamlar, özellikle tablet formundaki maddelere yönelim olduğunu göstermektedir. Bu durum, uyuşturucuyla mücadelede hap formundaki maddelere yönelik ayrı bir hassasiyet gerektiğini göstermektedir.”

Köpek Eğitim Merkezi’nde, dört ayrı branşta 26 köpek var

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Şube Amiri Müfettiş Muavini Yılmaz Kutluhan da, dedektör köpeklerin eğitim ve göreve hazırlık sürecine değindi.

Köpek Eğitim Merkezi’nde beş eğitmenin olduğunu dile getiren Kutluhan, “narkotik, patlayıcı madde, arama-kurtarma ve teknoloji köpeği” olarak dört ayrı branşta toplam 26 köpeğin bulunduğunu kaydetti.

Kutluhan, detektör köpeklerin hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında, mesken aramalarında ve operasyonlarda da faal olarak görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerin tamamen pozitif bir eğitim süreci olduğunu belirten Kutluhan, uyuşturucu, patlayıcı madde ya da diğer branşlara yönelik koku tanıtımının, köpeğin oyun oynama içgüdüsü kullanılarak yapıldığını anlattı.

Suçluların korkulu rüyası olan dedektör köpeklerin hava ve deniz limanlarında, kara kapılarında caydırıcı olduklarını dile getiren Kutluhan, operasyonların gizli kahramanı olduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2025, 09:56