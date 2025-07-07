KKTC turizmi tanıtılıyor

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından ülkenin turizminin tanıtılması amacıyla oluşturulan "Ada Kıbrıs" projesinin sergisi açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda açılan "Ada Kıbrıs" sergisi yoğun ilgi görürken, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Mersin'de açılan "Ada Kıbrıs" sergisini gezdi.

KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz'ın eşlik ettiği Ataoğlu, KKTC'nin tarihi ve turistik mekanları, yöresel lezzetleri ile sosyal faaliyetlerine ilişkin görsellerin yer aldığı eserleri inceledi.

Ataoğlu, AA muhabirine, kısa bir süre önce KKTC turizminin tanıtılması amacıyla oluşturulan "Ada Kıbrıs" projesinin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Proje sayesinde Türkiye'de yaşayan herkesi KKTC'ye davet ettiklerini anlatan Ataoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bekliyoruz. Farklı adalara, ülkelere değil, kendi adamıza, ülkemize gitmemiz gerekir. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz." diye konuştu.

Sabırsızlanıyoruz

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oflaz da KKTC'nin kültürel etkileşime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kıbrıs'a olan seferlerimizdeki doluluk oranları yüzde 95 mertebelerinde. Bu sergi vesilesiyle biz de misafirlerimizi Çukurova üzerinden Yeni Ercan Havalimanı'na yolcu etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

