İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, Hasan Hüseyin Haksever (E-41) ve Gözde Akaner (K-38) tutuklandı.

Haksever’in kullandığı ve Akaner’in yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kağıt, bir adet makas ve çerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise muhtelif ebatlarda, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 116 adet kağıt ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

İkisi de 3 gün hücrede

Polis memuru Ercan Kunduracı; 5 Temmuz’da, saat 16.00 sıralarında İskele’de bir marketin önünde, zanlı Hasan Hüseyin Haksever’in kullanımında ve zanlı Gözde Akamer’in yolcu olarak bulunduğu kiralık bir araçta yapılan arama sonucunda 5 adet uyuşturucu içeren kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Polis; aynı gün zanlıların Gazimağusa’da beraber yaşadığı ev içerisinde yapılan aramadaysa, 116 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Polis; zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonlarını DATA Şubesine gönderileceğini söyledi. Polis memuru; yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.