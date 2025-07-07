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Siyasi tansiyon yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı

Siyasi tansiyon yükseldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Özel'in CHP'nin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle açıldığını belirtiliyor.
 

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