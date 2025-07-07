Güneyden pahalı

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı, bazıları yüz güldürdü. Kirazın fiyatı son bir haftada 500 liradan 600’e yükselirken, vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı.
Armut ve nektarin 200, erik 130 liradan alıcı beklerken, narenciye ülkesi KKTC’de limonun kilosu 120 ile 170 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.
Güney Kıbrıs’ta kirazın 400 liradan satıldığını belirten vatandaşlar, kuzeyin pahalı bir yer olduğunu söyledi.
Pazarda salatalık, domates, kabak, soğan, patates 25 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarıyla en çok rağbet gören ürünler oldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 600 TL
Bamya: 200 TL
Bal armut: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Börülce: 150 TL
Barbunya: 150 TL
Şekerpare: 130 TL
Zerdali: 130 TL
Formoza erik: 130 TL
Limon: 120 TL
Çiçek lahanası: 100 TL
Sarımsak (4 tanesi): 100 TL
Taze mısır (4 tane): 100 TL
Muz: 75 TL
Havuç: 60 TL
Pancar: 60 TL
Hindistan cevizi (Tanesi): 60 TL
Kapya biber: 50 TL
Dolmalık biber: 50 TL
Tatlı çarli biber: 50 TL
Salatalık: 35 TL
Kabak: 35 TL
Patates: 30 TL
Kuru soğan: 30 TL
Patlıcan: 30 TL
Domates: 25 TL
Kavun: 25 TL
Karpuz: 10 TL