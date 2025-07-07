Güneyden pahalı

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı cep yaktı, bazıları yüz güldürdü. Kirazın fiyatı son bir haftada 500 liradan 600’e yükselirken, vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı.

Armut ve nektarin 200, erik 130 liradan alıcı beklerken, narenciye ülkesi KKTC’de limonun kilosu 120 ile 170 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Güney Kıbrıs’ta kirazın 400 liradan satıldığını belirten vatandaşlar, kuzeyin pahalı bir yer olduğunu söyledi.

Pazarda salatalık, domates, kabak, soğan, patates 25 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarıyla en çok rağbet gören ürünler oldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 600 TL

Bamya: 200 TL

Bal armut: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Börülce: 150 TL

Barbunya: 150 TL

Şekerpare: 130 TL

Zerdali: 130 TL

Formoza erik: 130 TL

Limon: 120 TL

Çiçek lahanası: 100 TL

Sarımsak (4 tanesi): 100 TL

Taze mısır (4 tane): 100 TL

Muz: 75 TL

Havuç: 60 TL

Pancar: 60 TL

Hindistan cevizi (Tanesi): 60 TL

Kapya biber: 50 TL

Dolmalık biber: 50 TL

Tatlı çarli biber: 50 TL

Salatalık: 35 TL

Kabak: 35 TL

Patates: 30 TL

Kuru soğan: 30 TL

Patlıcan: 30 TL

Domates: 25 TL

Kavun: 25 TL

Karpuz: 10 TL