Güzel bir gün yaşandı

Gaziköy Bidda Badadez Festivali, 7 yıllık aranın ardından dün yeniden düzenlenerek bölge halkını ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

Gaziköy girişinde bulunan Sedat Çakır Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen festivale Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler, el emeği çalışmalar ve çeşitli yiyecekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında halk dansları gösterileri, müzik dinletileri ve çeşitli sosyal aktiviteler de gerçekleştirildi.

Festivale katılan Erhürman, festival alanını gezerek kurulan stantları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Erhürman, etkinlikleri bir süre izledi ve festival alanındaki katılımcılarla yakından ilgilendi.