Güzelyurt’u korku sardı

suna ERDEN

Güzelyurt’ta gece yarısı iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu.

Çıkan olayda bölgenin tanınmış iş insanları Tamer Öztaş ve Taner Öztaş silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Sol kasık kısmından yaralanan Tamer Öztaş ile sol bacağına kurşun isabet eden Taner Öztaş önce Güzelyurt Sağlık Ocağı’na kaldırıldı. Ancak kavga burada da devam etti. Yaralanan Öztaş kardeşlerin yakınları ile karşı grubun arkadaşları arasında acil serviste arbede yaşandı. Hastanede görevli polis kalabalığı ayırmaya çalışırken, itilmesi sonucu elinde tuttuğu silah ateş aldı. Bu esnada kabalalık içerisinde yer alan M.Ç. her iki bacağından ve sol el baş parmağından yaralandı.

Öte yandan Güzelyurt ‘taki kavgaya karışan M.İ.'nin bıçaklı saldırı sonucu sağ kolundan hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 7 kişiyi tutukladı.

Sokakta silahlı düello

Polisten verilen bilgiye göre; olay Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi'nde iki grup arasında yaşandı. Aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, Tamer Öztaş, Taner Öztaş ,D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga etti. Kavga sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş ederek Taner Öztaş’ı sol kasık kısmından, Taner Öztaş’ı ise sol bacağından yaraladı. Ayrıca olay sırasında D.T. (E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.'nin (E-26) sağ kolundan hafif şekilde yaralamasına neden oldu.



Polisin silahı patladı, bir kişi yaralandı

Olayda yaralanan Taner ve Tamer Öztaş kardeşler önce Güzelyurt Sağlık Ocağı’na kaldırıldı. Ancak kavga burada da devam etti. Yaralanan Öztaş kardeşlerin yakınları ile karşı grubun arkadaşları arasında acil serviste arbede yaşandı. Hastanede görevli polis kalabalığı ayırmaya çalışırken, itilmesi sonucu elinde tuttuğu silah ateş aldı. Bu esnada kabalalık içerisinde yer alan M.Ç., her iki bacağından ve sol el baş parmağından yaralandı.

Daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztaş kardeşler yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutukladı.

7kişi tutuklandı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, meselede zanlı olarak aranan N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.Ö.(E-23), E.G.(E-20) ve M.Ö.'nün (E-21) tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, diğer zanlıların aranmakta olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı, silahla vurulan Öztaş kardeşlerin hem tefecilik hem de hırdavatçılık yaptığı belirtildi. Öte yandan Güzelyurt ‘taki kavgaya karışan M.İ.'nin de tedavisinin ardından gözaltına alındı.