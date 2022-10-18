İfadeler alınıyor

Lefkoşa’da çalıştıkları iş yerine adına düzenledikleri sahte belgelerle Hollanda vizesine başvuran Zeeshan Majjed ile Muhammad Athar Kamran hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların sahte belge ile Almanya Federasyon Büyükelçiliği Enformasyon Bürosu’na başvurdukları belirtildi.

Polis, her iki zanlının da 2022 yılı Eylül ayı içerisinde, Hollanda'ya vize alabilmek için dolandırmak niyetiyle sahte belge düzenlediğini belirtti. Polis, zanlıların elektrik teknisyeni yardımcısı olarak çalışmakta oldukları Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği’nin izni ve bilgisi olmadığı halde iş yeri tarafından hazırlanmış görüntüsü vererek "Çalışmakta olduğu iş yerinin 7 günlük Hollanda ziyaretinde bulunmasına bir itirazı olmadığı, maddi durumunun iyi olduğu" içerikli İngilizce yazının yer aldığı sahte bir belge hazırladıklarını açıkladı.

Zanlıların söz konusu belgeyi Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği kaşesiyle mühürleyip şirket adına imzaladıklarını dile getiren polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Almanya Federasyon Büyükelçiliği Enformasyon Bürosu’na verip sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini ifade etti.

Polis, zanlıların sahte belgeye tedavüle sürmesinin ardından Hollanda vizesi alarak sahte davranışla kayıt temini ettiklerine işaret etti.

Zanlının Muhammed Zeeshan Majjed’in 13, Muhammad Athar Kamran’ın 14 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirten polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Polis, temin edilmesi gereken ifadeler meseleyi aydınlığa kavuşturacak kamera görüntülerinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Polis, aranan emareler ve şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları süreye itiraz etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.