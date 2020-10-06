Hacımusaoğlu’nun burnunu kırdılar

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dün sabaha karşı iki grup arasında meydana gelen sokak kavgasında bir kişinin burnu kırıldı, Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik isimli zanlılar tutuklandı. Polis, kavgaya karışan diğer şahısları tespit etmek için soruşturma başlatırken, 3 zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kavga olayının 4 Ekim 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlılar Sinan Dilim, Mehmet Alkış ve Mustafa Çelik’in bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir grubu oluşturan Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettiklerini ifade etti.



Polis, kavga esnasında zanlıların Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını aktardı.Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi onayladı.