Evde bakım çözüm olur

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel karantinaların yetersiz kaldığını, ister kişiler ister devlet tarafından karşılansın merkezi karantinalar için harcanan paranın büyük bir ekonomik yük olduğunu savundu ve Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için gerekli sağlık ekipleri ve sistemi oluşturması gerektiğini vurguladı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için kaynaklarının bulunduğu ifade edilen açıklamada, özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında takip edilmesinin önerildiği kaydedildi. Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 10:12