Evde bakım çözüm olur

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, artan hasta sayısı karşısında sağlık sisteminin ve otel karantinaların yetersiz kaldığını, ister kişiler ister devlet tarafından karşılansın merkezi karantinalar için harcanan paranın büyük bir ekonomik yük olduğunu savundu ve Sağlık Bakanlığı’nın acil olarak evde bakım hizmetleri ve denetimi için gerekli sağlık ekipleri ve sistemi oluşturması gerektiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 10:12

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ile Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Y. Vudalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, temaslı veya yurtdışından gelişlerde devletin oluşturduğu merkezi karantinalarda kalma konusunda giderek korkuya dönüşen bir endişe baş gösterdiğine de dikkat çekildi ve bunun giderek test yaptırmaktan kaçınmaya, pozitif olarak saptanan vakaların temaslılarını söylemekten sakınmaya kadar gitme olasılığı olduğu ifade edildi.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) evde bakım hizmetleri için kaynaklarının bulunduğu ifade edilen açıklamada, özellikle hastalığı hafif geçiren, genç ve ek hastalığı olmayan hastaların ev ortamında, ağır zatürre, yaşlı veya ek hastalığı olan hastaların hastane ortamında takip edilmesinin önerildiği kaydedildi.