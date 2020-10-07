Kaza kırım raporu neden açıklanmıyor?

Geçitkale Havaalanı’nda 29 Ekim 2019 tarihinde eğitim uçuşu yaptığı sırada uçağın düşmesi sonucu arkadaşı Hakan Çetinkaya ile birlikte hayatını kaybeden Pilot Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı basın açıklaması yaparak, isyan etti.

Aysan Özcezarlı, kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen ‘Kaza Kırım Raporunun’ sonucunun çıkmadığını, soruşturulması gereken bazı hususların göz ardı edildiğini, eşine şehitlik mertebesi verilmesi gerektiğini, ayrıca kazanın ardından kendilerine sahip çıkılacağına dair verilen sözlerine de yerine getirilmediğini ifade etti.

Aysan Özcezarlı basın açıklamasında şu hususlara değindi;

“Kazanın oluş şekli hâlâ sır. En geç bir yıl içerisinde hazırlanacak olan ‘Kaza Kırım Raporunun’ sonucunu hâlâ beklemekteyiz. Ya rapor gerçekten tamamlanmadı ya da bizimle paylaşılmıyor.

Serkan Özcezarlı, kayıt altında olmayan uçuşlarının dışında, 3 bin saatten fazla kayıtlı uçuş tecrübesine sahip 21 yıllık deneyimli bir pilottu.

“Onunla ölüme giderim” diyecek kadar güvendiği can dostu ayrıca 2002’den bu yana öğrencisi olan Hakan Çetinkaya ise; 7 yıllık Öğretmen Pilot olup bin 800 saat kayıtlı uçuşu tecrübesine sahipti.



On altı yıl, birbirlerinin hareketlerini ve düşüncelerini okuyan iki tecrübeli pilot. Şimdi ne oldu da böylesine garip bir kazada hayatlarını kaybetmişlerdi? Bu durum sadece bizi değil, onları tanıyan havacılık camiasını da şoke etti.”

Verilen sözler tutulmadı

“Ayrıca olayın tek gören tanığı olduğu söylenen ve onların uçuşları sırasında çekimler yapan Kanadalı arkadaşın ifadesi, neden alelacele alınıp, ertesi günü Ada dışına çıkmasına izin veriliyor? Onun çektiği fotoğraf ve videolar neden biz ailesi ile paylaşılmıyor? Serkan Özcezarlı’nın odasının hemen arkasında olan ve uçuş pistini net bir şekilde gösteren kamera kayıtlarının çözülememesi? Hakan Çetinkaya’nın kaskının üzerine monte edilmiş gobro kamerası’nın açılmaması? Serkan’ın öldükten dakikalar sonra bile çalan, ardından meşgule düşen telefonun akıbeti? Neden kimse bize açıklama yapmıyor?”

“Kazadan iki gün sonra Serkan Özcezarlı’nın naaşı Türk Bayrağına sarılıp Geçitkale Havaalanı’na getirilip Devlet Töreni yapıldı. Tören sırasında konuşmacı olarak yer alanlar; sözlerini ‘Bizim görevimiz devlet olarak onun adını yaşatmak ve ailesine sahip çıkmaktır’ diye bitirmişlerdi. Tören sonrasında yanıma, Devletin üst düzeyindeki bir Zat’ın Halka İlişkilerden Sorumlusu olduğunu söyleyen bir hanımefendi geldi; ‘uygun bir zamanda yanına gitmemi ayrıca çocukların eğitimini üstleneceklerini’ söyledi. Yaklaşık bir buçuk ay sonra bu hanımefendinin yanına gittim. Sonuç laf salatası.

Üç buçuk ay sonra, özel bir sigorta şirketi olan ‘Dağlı Sigorta’nın sahibi Ersan Dağlı sorumluluklarını yerine getirdi. Ve ‘Pilot’un ölümü halinde, ailesine ödenmek üzere yapılan ‘komik miktardaki’ Hayat Sigortası Poliçesinin’ karşılığını bir tamam ödedi.

Uçak ve uçağın içindeki iki koltuk ise ‘Kıbrıs Sigorta’ tarafından sigortalanmış ve yine ölümleri halinde ailelerine ödenmesi gereken miktar belirlenmişti. Lakin Kıbrıs Sigorta yetkilileri itiraz etti. Sebep olarak; Federasyon yetkililerinin yanlış bilgi vermesi neticesinde kesilen yanlış poliçe gösterilmekteydi. Kimseden bir şey istemiyordum. Tek derdim, hakkımız olan meblağın tarafımıza ödenmesiydi. Bilindiği üzere Kıbrıs Sigorta özel bir sigorta şirketi değildir. O yüzden Devlet kapısını çalmaya en alttan başladım…”

Eşim şehitlik makamını hakkediyor

“Kazadan iki ay sonra yetkililere kısacık bir yazı yazıp hatırlatma yaptım ardından Özcezarlı’nın Türk bayrağına sarılıp Devlet töreni yapılması, toprağa verildikten sonra ise, Bayrağın ailesine teslim edilmesine rağmen neden ‘Şehitlik’ makamına laik görülmemesi hususunda bilgi istedim. Bana ‘Acele ettiğimi, on yıldır sırada bekleyenlerin olduğunu’ söylendi.

KKTC’nin ilk ve tek Öğretmen Pilotu olan Serkan Özcezarlı’ya “Şehitlik” makamının layık görülmemesini saygı ile kınıyorum. Yıllarca ülkesi için fedakarlık yapan bu adam, arkasında sayısız sorular bırakarak gitti. Onu hak ettiği konuma taşımak için bu günden sonra mücadelemi daha yüksek sesle gündeme taşıyacağım.”