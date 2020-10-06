Yapanın yanına kalmasın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabaha karşı, Ayşe Kurucu’ya (45) ait evin garajında bulunan Mazda Demio salon araç kundaklandı.

Kimliği meçhul şahıs ya da şahısların kundakladığı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.



Olay dün 00.30 sıralarında meydana geldi. Garajda bulunan PC 366 plakalı araç aniden alev alarak yanmaya başladı.Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri araç yangınını söndürdü. Ancak araç tamamen kullanılmaz hale geldi.Yapılan soruşturma sonucu yangının çıkış nedeninin kundaklama olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Diyalog muhabirine konuşan Ayşe Kurucu, polisin sıkı bir şekilde olayı soruşturduğunu ve faillerin en kısa sürede bulunacağını ümit ettiğini söyledi.