Yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Fıstık Computer isimli dükkânının camını balyoz ile kırıp içeriden 11 cep telefonu ile 2 tablet çalan Tshamant Matsilele Hlungwanie hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkede yasal statüsü bulunmadığı belirtilen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.



İfadesinde suçunu kabul eden zanlı, tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.Soruşturmayı yapan polis, zanlı Hlungwanıe’nin 2 Ekim 2020 tarihinde sabah 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin camını balyoz ile kırdığını söyledi. Polis, içeriye giren zanlının 11 adet iPhone marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 tableti alarak olay yerinden ayrıldığını aktardı. Zanlının, çalmış olduğu telefonun imei numarası sayesinde yerinin belirlendiğini aktaran polis, aynı gün tutuklandığını ve ifadesinde uçunu itiraf ettiğini söyledi.Polis, 11 adet cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 tabletin, zanlının sevgilisinin evinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, 3 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsü bulunmadığını ifade ederek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.