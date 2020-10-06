Eğitim dönüşümlü olacak

Ömer KADİROĞLU
Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, dün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.
Salgın nedeniyle geçtiğimiz mart ayında ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla boş kalan sınıflar yeniden doldu.
Aylar sonra, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrenciler, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belirlenen kurallarla okullara alındı.
Coronavirüs nedeniyle eğitimin dönüşümlü olacağı belirtilirken, sınıfların gruplara ayrıldığı kaydedildi.
Çavuşoğlu başarı diledi
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3, 4 ve 5’inci sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Covid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda seyreltilmiş eğitim modeline geçtiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, bu doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.
Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim modelinin uygulanacağını söyledi.
Ne bicim haber yapiyorsunuz vAllahi pes. Butun haber egtimin DONUSUMLU olacagi uzerine ama DONUSUMLU ne demek ne anlama geliyor aciklamamissiniz.
Yani nasil donusumlu? Siniflari gurplara ayirip birgun bir grup diger gun baska grup mu? Yoksa birgun belirli siniflar ertesi gun diger siniflar mi? Yoksa online ve yuzyuze egitim donusumlu mu?
Bu donusum HER NEYSE bunun COVID e karsi nasil, ne bakimndan bir faydasi olacak?
Amatorce yazilmis bir haber olmus, size puanim SIFIR.