Eğitim dönüşümlü olacak

Ömer KADİROĞLU

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, dün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.

Salgın nedeniyle geçtiğimiz mart ayında ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla boş kalan sınıflar yeniden doldu.

Aylar sonra, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrenciler, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında belirlenen kurallarla okullara alındı.



Maske takan öğrencilerin ateşi ölçüldü, yazılı kayıtları alındı.Coronavirüs nedeniyle eğitimin dönüşümlü olacağı belirtilirken, sınıfların gruplara ayrıldığı kaydedildi.

Çavuşoğlu başarı diledi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3, 4 ve 5’inci sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara verdiklerini anımsatan Çavuşoğlu, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, öğretmenlerle birlikte büyük bir gayret göstererek yaşanan eğitim kaybını uzaktan eğitim ile en aza indirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda seyreltilmiş eğitim modeline geçtiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, bu doğrultuda öğrencilerin okullara dönüşümlü gideceğini belirtti, salgının seyrine göre devam eden süreçte tam zamanlı, tam katılımlı eğitime başlanacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitime başlanacağına dikkat çekerek, ortaokul ve liselerde de dönüşümlü eğitim modelinin uygulanacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 10:20