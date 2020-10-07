‘Son şans’

Güney Kıbrıs’taki iktidar partisi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, İngiltere’nin Lefkoşa, Atina ve Ankara’daki büyükelçileriyle görüştü.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bir süreden beri yürüttüğü diplomatik temaslar çerçevesinde Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Atina’da görev yapan İngiliz Büyükelçi Kate Smith ve Ankara’da görev yapan İngiliz Büyükelçi Sir Dominik Chilcott ile bir araya geldiğini yazdı.

Haber göre, Neofitu, DİSİ bürosunda gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda gelişmelerin yaşanacağını ve derin sulara girilecek olması nedeniyle ciddi bir hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Neofitu, Kıbrıs sorununun, artık “Kıbrıs-Türkiye” sorunu değil, Avrupai ve jeopolitik bir sorun olduğunu da belirtti.



Bu görüşün, büyükelçilerin kendisine taşıdığı bir tahmin olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Neofitu, BM Genel Sekreteri’nin gelişmelerin yaşanacağı şeklindeki açıklamasından önce de bu tahmine sahip olduğunu ifade etti.Neofitu, başka bir soru üzerine, bunun, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma çabası için son bir şans, uluslararası toplum ve AB açısından çok ciddi bir çaba olacağını da söyledi.“Yavuz” Türk sondaj gemisinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden ayrılmasını da yorumlayan Neofitu, bunun, 1 Ekim tarihli Avrupa Konseyi kararlarının değerini düşürenlere yönelik bir yanıt olduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğru davrandığının da, sonucundan anlaşıldığını belirtti.

Pandemi Hastanesi

Avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Lefkoşa Uluslararası Havalimanı’na pandemi hastanesi kurulması şeklindeki önerisini, kendi sosyal medya hesabından da paylaşmasının sorulması üzerine Neofitu, Ahilleas Dimitriadis’in iki toplumlu önerisini, “iyi bir öneri” olarak nitelendirirken “bu sadece Kovid-19 için değil tüm hastalıklar için olsun” ifadesini kullandı.

Neofitu, Genetik Enstitüsü’nün, Kovid-19 için Kıbrıslı Türklerin emrinde olduğunu ancak bunu değerlendirmediklerini söyledi.

Gazete haberinde, her yıl kendi aralarında görüşme yapan üç İngiliz Büyükelçi’nin, dün ayrıca Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le de bir araya geldiğini yazdı.