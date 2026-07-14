Halk değişim istiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, halkın gündeminin siyasi hesaplar değil, geçim, adalet, iyi yönetim ve değişim olduğunu belirtti. İncirli, "Ve halk son sözü söylemek için sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerine yer verdi.

İncirli, hükümet ortakları arasında seçim tarihi ve seçim sistemi üzerinden yürütülen tartışmaları eleştirerek, halkın asıl gündeminin kötü yönetimin sona ermesi olduğunu söyledi.

İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümet ortaklarının seçim tarihi ve seçim yöntemiyle ilgili tartışmalarının ciddiyet sınırını aştığını savundu.

Halkın uzun süredir kötü yönetimin ne zaman sona ereceğini merak ettiğini belirten İncirli, insanların yolsuzluk iddiaları, usulsüzlükler, sahtekârlıklar, skandallar ve yaşanan olaylara rağmen hesap vermeyen yönetim anlayışından bıktığını ifade etti.

Neredeyse her gün yeni bir seçim tarihi ve seçim sistemi tartışmasının gündeme getirildiğini kaydeden İncirli, seçimlerle ilgili konuların herhangi bir siyasi partinin ya da siyasetçinin ihtiyaçlarına ve avantajına göre değil, demokrasinin gereklerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Takvimi çıkarına göre kuran, sistemi hesabına göre biçen bir anlayış, demokrasiyi değil, kendini korumaya çalışıyor demektir" ifadelerini kullanan İncirli, seçim tartışmalarının siyasi çıkarlar ve iç hesaplaşmalar doğrultusunda yürütüldüğünü ileri sürdü.

İncirli, açıklamasının sonunda ise halkın gündeminin siyasi hesaplar değil, geçim, adalet, iyi yönetim ve değişim olduğunu belirterek, "Ve halk son sözü söylemek için sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerine yer verdi.

