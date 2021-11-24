Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu Sergisi’nin açılışını yaptı. Açıklamaya göre, Lefkoşa AKM’de yer alan sergide, Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan sanat eserleri revize edilerek, bir araya getirildi ve halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven’in, serginin açılması için ortaya koyduğu destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlseven’e teşekkür etti.



Tatar, Kıbrıs Türk halkının, yıllardır ülkede varlığını sürdürebilmek için siyasi bir mücadele verirken, kültür, gelenek, kimlik ve varoluş mücadelesinde değerli kültür insanlarının yer aldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi resmedenlerin eserlerinin korunabilmesi, sahiplenilmesi ve geleceğe köprü oluşturabilmesi için Kıbrıs Türk Modern Sanat Müzesi’ne ihtiyaç olduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın direktifi üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nda atılı durumda bulunan eserlerin revize edilip tamirinin yapılmasıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı I. Resim Koleksiyonu olarak halkın ziyaretine sunulduğunu belirtti.