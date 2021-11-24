Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Öyle 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir" dedi. Erdoğan, "Herkesi derleyip toparlayacağız. Yeminli Erdoğan düşmanlarının ne dediğine değil, bizimle yürüyenlere bakacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Partimizin 20 yıllık geçmişindeki 150'nci genişletilmiş il başkanları toplantısını icra ediyoruz. 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Tıpkı MYK ve MKYK toplantıları gibi bu istişare toplantıları partimizin mutfak çalışmalarıdır.



Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerin ana meseleleri bu tür toplantılarda ortaya çıkıyor. Bu platformlar milletimizin sesinin, nefesinin en üst düzeyde yankılandığı yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sebebi budur.Partimizi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan 15 ay sonra ilk defa milletimizin huzuruna çıktık. Sloganımız 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına' olarak belirlemiştik. Milletimiz çağrımıza cevap verdi, yüzde 34,3 oy ile bizi tek başımıza iktidara getirdi. Yönetimi devraldıktan sonra milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükler özlemine cevap vermenin, diğer yandan kalkınma eksikliklerini tamamlama gayretine girdik. Mahalli idareler seçiminde belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık.İktidarımızın ilk döneminde vesayetin engellerini aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele . Gece yarısı bildirilerinden Meclis'teki tehditlere kadar nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı, kanunları hiçe sayarak Meclis'te Cumhurbaşkanı seçmemizin önüne geçmek istediler. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini 'Durmak yok, yola devam' diyerek kazandık. Ardından Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yüzde 69'luk desteğe mazhar olduk.”