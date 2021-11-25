Çok şık olmadı

Afet İLBAN

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık bürokratları, öğretmenler ve diğer yetkililer katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve koro eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Öğretmen Marşı’nı seslendirdi.

Etkinlikte konuşmaların ardından meslekte 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Tatar: Tartışmalar bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 24 Kasım’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen sıfatını aldığı gün olduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlerinin isimlerini sayarak, onlara minnet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu toplum, bu halk çok cefakâr ve vefakâr öğretmenler gördü” vurgusu yaparak, şöyle devam etti:

“Zor yıllarda benim dedem Hüseyin Zihni Tatar ve babamın annesi Havva Tatar ilk öğretmenlerden… Baf’ta, Larnaka’da, Lefkoşa’da her yıl değiştirdikleri evlerinde, o koşullarda öğretmenlik yapmışlar.”

Kıbrıs Türk halkının mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Tatar, “Zaman zaman kendi içimizdeki tartışmalar bizi üzüyor” dedi.

İşi tartışma noktasına getirmek istemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin laik bir cumhuriyet olduğunu söyledi. Meselenin başka yerlere çekilmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz öğretmenlerimize büyük bir saygı duyuyoruz, öğretmenlerimiz bizim için büyük bir değerdir. Onların fedakarlıklarını, özverilerini hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

“Siyaseti, siyasetçi yapar”



Bir konuşmanın içerisinde böyle bir günde kendisine göre fevkalade gereksiz, siyasi mesaj verildiğini dile getiren Tatar, “Siyaseti, siyasetçi yapar. Siyasi partilerimiz vardır ve buradaki demokrasi çoğu ülkede yoktur” dedi.“Cumhurbaşkanı olarak, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum fakat öğretmenlerin de daha fazla öğrencileri, eğitim sistemimiz ve KKTC’nin geleceği için kendilerinden beklenen hizmetleri vermesinde çok büyük fayda vardır. Siyasete çok fazla bulaşmasınlar. Evet, görüşler ifade edilebilir ama işi zorlayarak, gererek, farklı farklı hiç arzu edilmeyen KKTC’nin ulvi menfaatlerine uygun olmayan hareketlerde bulunmak büyük bir saygısızlıktır.”

KTOEÖS yetkilileri salonu terk etti…

Tatar, “Cumhurbaşkanı olarak o konuşmanın içerisinde gereksizce ifade edilen bazı cümlelere karşın bunu söylememde büyük bir fayda vardır” dedi. Bu sırada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri salonu terk etti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, “İşte demokrasi anlayışı böyle… Benim konuşmamı bile dinleyemeden salonu terk edecek kadar hoşgörüsüzlük… Ama ben hoşgörülüyüm. Çünkü ben bunları çok dinliyorum… O cümleye karşın benim burada ifade etmem gereken cümleyi de hakkım olarak gördüm” diye konuştu.

Amcaoğlu: Öğretmenlerin kıymetini biliyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 11 aylık bakanlık görevi süresince üzerinde emeği olan öğretmenleri hiç unutmadığını vurgulayarak, onların söylediklerinin hâlâ kulaklarında olduğunu kaydetti.

Öğretmenin ne anlama geldiğini bilen biri olarak görevi sürdürdüğünün altını çizen Amcaoğlu, göreve başlarken, 273 okulda, 55 bin öğrenci, 6 bine yakın öğretmenin sorunlarının kendi sorunları olduğunu söyledi.

Ülkenin geleceğinin eğitimle şekilleneceğini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin kıymetini bildiklerini, her safhada her şeyi ilmek ilmek örerek, gelecekte sıkıntılar yaşanmaması için adımlar attıklarını kaydetti.

Elmalı: Hatalardan ders çıkarmak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı ise öğretmenlerin; sorgulayan, araştıran, hata yapmaktan korkmayan ancak hatalarından ders çıkarmasını bilen sorumluluk ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Emekli öğretmenler adına konuşan Sibel Karakaya ise, ilk olarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından meslekte 25 yılını dolduran emekli öğretmenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bürokratlar tarafından plaket takdim edildi.

Atatürk Anıtı’nda tören

Öte yandan dün “24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlık bürokratları ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri katıldı.