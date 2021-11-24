Her şey şeffaf

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine dün de devam edildi.

Genel Kurul’un dünkü gündeminde, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri bulunuyordu.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kendilerinin de hassas olduğu vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu belirtti.

Milletvekillerinin bilgi istemesi halinde her türlü bilginin verilebileceğini söyleyen Evren, eş ve evlilikten olanların yanı sıra onların çocuklarının vatandaş yapıldığını belirtti. Evren, yapılan vatandaşların sadece yüzde 3’ünün istisnai vatandaş olduğunu kaydetti.

Angolemli: Polise gerekli önlem verilmiyor

Meclis Genel Kurulu’nda, 630 milyon 384 bin 900 Türk Lirası tutarındaki Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili ilk sözü, TKP Milletvekili Hüseyin Angolemli alarak, polisin ülkedeki en önemli unsurlardan olduğunu belirterek, polisin topluma huzur veren bir kurum olduğunu ancak bütçeye bakıldığında bu kuruma gereken önemin verilmediğinin görüldüğünü belirtti.

Angolemli, Polisin hala Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğunu hatırlatarak “peki biz burada kimi eleştireceğiz bu kurumun sorumlusu kim” dedi.

Özdenefe: Güvenirliği erozyona uğradı

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, siyasetle birlikte kurumların güvenilirliğinin de erozyona uğradığını belirterek, şiddete müdahale birimleriyle ilgili de bilgi verdi.

İnsan hakları ihlalleriyle ilgili de örnekler veren Özdenefe, KKTC’nin coğrafik olarak insan ticaretiyle ilgili de çok güçlü ve eğitimli olması gerektiğini söyledi.

Polis tahkikatlarının hızlı yapılmasının önemine de değinen Özdenefe, tahkikatlarla ilgili açıklama yapılmamasının ve toplumun bilgilendirilmemesinin de güvensizlik yarattığını ve tüm sistemi zan altında bıraktığını kaydetti.

Töre: Polis teşkilatı yarlanmamalı

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, polis teşkilatını yaralamamanın önemli olduğunu ifade ederek, konuşulurken bile buna dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, sitem ve şikayetlerin de değerlendirilmesi ve toplumun polise güveninin sağlanmasının önemine değinerek, polis teşkilatına yöneltilen eleştirilerin bir kısmına da katılmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

GKK ve Sivil Savunma bütçesi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerinde Genel Kurul’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı bütçesi de onaylandı.

Genel Kurul’da bugün, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi’nin onaylanmasının ardından, 890 Milyon 500 Bin TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Bütçesi görüşüldü.

Ardından 49 Milyon 500 Bin TL’lik Sivil Savunma ve Teşkilat Başkanlığı bütçesi ele alındı.

Konuşmaların ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oylandı ve oyçokluğuyla onaylandı.

Akansoy: İlk iş yeni yurttaşlık yasası

Cumhuriyet Meclisi 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy da halk iradesinin yeniden şekilleneceği 23 Ocak’tan hemen sonra yapılması gereken ilk işin yeni bir yurttaşlık yasası olduğunu söyledi. Akansoy CTP olarak göreve gelmeleri halinde bunu en kısa zamanda yapacaklarını kaydetti.



Ülkeye bina yapmak için yurt dışından hizmet almaya gerek almadığını dile getiren Akansoy, böyle bir hizmet alındığı gibi, hizmet alınan kişiye de vatandaşlık verildiğine işaret etti.Hizmet alımıyla ilgili durumun KTMMOB tarafından mahkemeye taşındığını da ifade eden Akansoy, ilgili kişinin neden vatandaş yapıldığını sordu ve bunun yasaya aykırı olduğunu kaydetti.Akansoy, yapılan vatandaşlıklar hakkında da bilgi istedi ve Faiz Sucuoğlu hükümeti döneminde herhangi bir vatandaşlık verilip verilmediğini sordu.CTP Milletvekili Salahi Şahiner, yurttaşlık konusunun önemine dikkat çekerek, bu bütçeyle iş yapmanın çok zor olacağını söyledi.

Evren: Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, kendilerinin de hassas olduğu vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülen 546 milyon 713 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla geçti. İçişleri Bakanı Evren, oylamadan önce yaptığı konuşmada yöneltilen eleştirileri ve soruları yanıtladı.

Konuşmalarda dile getirilen yorum, düşünce ve eleştirileri saygıyla dinlediğini kaydeden Evren, yurttaşlık işlemlerine, bırakılan yerden ve aynı yöntemle devam edildiğini, farklı bir işlem yapılmadığını dile getirdi. Evren, yurttaş hak kazananların yurttaş yapıldığına işaret etti.

Milletvekillerinin bilgi istemesi halinde her türlü bilginin verilebileceğini söyleyen Evren, eş ve evlilikten olanların yanı sıra onların çocuklarının vatandaş yapıldığını belirtti. Evren, yapılan vatandaşların sadece yüzde 3’ünün istisnai vatandaş olduğunu kaydetti. Vatandaşlıkların toplam 5 bin 145 civarında olduğunu söyleyen Evren, vatandaşlık konusunda kendileri de hassas davrandığını belirtti. Yurttaşlık Yasası’nın tekrardan gözden geçirilmesi konusunda herhangi bir sorunları olmadığını söyleyen Evren, bu konuyu konuşmaktansa da icraata geçileceğini kaydetti.

Evren’in konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesi bütçe oyçokluğuyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 492 milyon TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 492 milyon 252 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla Cumhuriyet Meclisi’nden geçti.

Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların bakanlığın iş gücünün ciddi olarak artırdığını kaydetti.

Bakanlığın bütçesinin özel sektöre merhem olmaya yeterli olmadığını söyleyen Baybars, kamu maliyesinin can damarının özel sektör olduğunun görüldüğünü belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da söz alarak, öneri ve eleştirileri dikkate alacağını kaydetti.

Sigortalar konusundaki sıkıntıların farkında olduğunu dile getiren Çağman, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Genel kurul daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini 492 Milyon 252 Bin 900 TL olarak oyçokluğuyla kabul etti.

Atun: Gerekli notları aldım

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi 169 Milyon 755 Bin 900 Türk Lirası olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık bütçesine yönelik söz alıp görüş ortaya koyan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, gerekli notları aldığını ve icraatlarında değerlendireceğini söyledi.

Atun, sanayi bölgelerine yönelik görüşleri dinlediğini, yeni kurulacak sanayi bölgelerini daha düzenli kurmak için çalışma başlattıklarını, çöp toplamanın belediye sorumluluğunda olduğunu anlattı.

Kalkınma Bankası’nın tekrardan yapılandırılması için gerekli girişimleri yaptıklarını ve seçim sonrası gelecek hükümete bu çalışmaları bırakacaklarını ifade eden Atun, Türkiye ile imzalanacak ekonomik anlaşmada çok güçlü yapısal planlamalar yapılması gerektiğine işaret etti.