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Değişiklik yok

Amcaoğlu, ilköğretim ve orta eğitimin planlandığı gibi 1-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını açıkladı 

Değişiklik yok
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, akademik takvimde herhangi bir değişiklik olmadığını, ilköğretim ve orta eğitimin planlandığı gibi 1 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını açıkladı.
Amcaoğlu açıklamasında, kamuoyunda içinde bulunduğumuz sınav döneminin hemen ardından okulların bir hafta tatil edileceği yönünde bazı söylentiler olduğuna dikkati çekerek, bunun doğru olmadığını kaydetti. 2021-2022 yılı akademik takviminin Sağlık Bakanlığı,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve sendikalarla birlikte yapılan toplantılar neticesinde oluşturulduğunu söyleyen Amcaoğlu; “Mevcut takvim, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı sürece planlandığı gibi devam edecek” dedi.

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Bakan Amcaoğlu, ilköğretim okullarında 28 Ocak 2022 Cuma günü öğle paydosu sonrasında ders kesimi yapılacağını, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü Kolej Giriş Sınavı’nın birinci oturumunun yapılmasının (KGS 1) planlandığını ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü de Birinci Dönem Sonu Karne Dağıtımı yapılacağını hatırlattı.
Amcaoğlu, ilkokulların 1 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında yarı yıl tatilinde olacağını ve 2021 - 2022 Öğretim Yılı İkinci Dönemi’nin 14 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacağını kaydetti.
 

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