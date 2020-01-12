Har vurup harman savurmayın

Ömer KADİROĞLU

Hükümet’in sürekli olarak Türkiye’den para beklemesi ve gelen kaynağın kontrolsüzce harcanması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Vatandaşlar, devlet kasasından yapılan yurt dışı gezileri, Resmi Hizmet Araçlarının kullanımı, örtülü ödenek gibi kalemlerden tasarrufa gidilmesini istiyor. Hükümetin tedbirler alması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar özellikle resmi hizmet araçlarının yarattığı külfete vurgu yaptı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, gereksiz harcamalardan kısıtlama yapılarak sağlık, eğitim, altyapı ve yollara yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Hükümetin ‘Har vurup harman savurma’ yerine tasarruf tedbirlerine yönelmesi durumunda Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendi kendine yeten bir duruma geleceğini savunan vatandaşlar, fuzuli harcamalara son verilmesini istedi.

Vatandaşlar Ne Dedi…?

Yusuf Kufi:

“Artık kendi ayakları üzerinde duran bir hükümet olmalıdır. Devlet bütçelerinden harcamalar kısıtlanmalıdır. Yurt dışı gezileri, dış temsilcilikler ve örtülü ödeneklerin gereksiz harcama olduğunu düşünüyorum ve bunların kısıtlanması gerektiği inancındayım. Devlet harcamalarının kısıtlanarak buralardan arttırılan paraların eğitim, sağlık ve yollara harcanması gerekiyor. Bu konularda devleti tedbir almaya fuzuli harcamalardan kaçınmaya davet ediyorum.”

Hüseyin Olgar:

“Türkiye Cumhuriyetinden gelen maddi yardımın kesilmesi bizim hükümetin ne denli güçsüz olduğunu gösteriyor. Hükümet artık kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenip her şeyi Türkiye’den beklememesi gerekiyor. Devlet harcamalarını kontrolü sağlayarak yurt dışı gezileri, örtülü ödenekler ve en önemlisi de Resmi Hizmet Araçları devlete büyük bir yüktür ve bunlarda tasarrufa gidilmesi gerekiyor. Yapılan tasarrufla arttırılan paraların yol, eğitim ve sağlık alanlarına aktarılması gerektiği inancındayım.”

Niyazi Özdirenç:

“Türkiye para göndermezse bizim hükümet hiç bir şey yapamaz. Devletin hiçbir gelir kaynağı yok ancak devlet kasasından yapılan boşa harcamalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Devlet araçları çalışanların keyfine göre kullanımındadır. Devlet araçları ile özel işler için ve hafta sonu dâhil çalışanlar tarafından kullanılıyor. Devlet kasasından sürekli olarak yurt dışına ziyaretler yapılıyor. Bunlarda biraz kısıtlamalar yapılarak tasarruf sağlanabilir. Sağlanan tasarrufla arttırılan paralar da sağlık ve yol gibi yerlere harcanabilir. Bu konuda yetkililere tasarruf yapmaları yönünde çağrı yapmak istiyorum.”

Mustafa Tuncay:

“Devlet kasasından yapılan gereksiz ve aşırı harcamalarda kısıtlamalar yapmaları gerekiyor. resmi hizmet araçları bu ülkeye fazladır ve bunlar yarı yarıya azaltılmalıdır. Yurt dışına sürekli devlet kasasından harcama yapılarak ziyaretlere gidiliyor. Bu konularda biraz kısıtlamalara gitmeleri gerekiyor. Türkiye para göndermiyor çünkü biraz sıkıdadır o zaman biz de lüks içerisinde değil devlet olarak harcamalarda biraz kısıtlamalar yapmalıyız. Yapılan kısıtlama ile arttırılan paraların da bu ülkenin en temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcamaları gerekiyor.”

Sadık Çelikel:

“Devlet sadece Türkiye’den bir beklenti içerisinde olmamalıdır. Kendileri de hükümet yetkilileri olarak yaptıkları harcamalardan biraz kısmalıdır. Resmi Hizmet araçları bu ülke ekonomisine başlı başına bir külfettir. Bunlarda kısıtlamalar yapılmalı buralardan yapılan kısıtlamalarla arttırılan paraların da Eğitim, sağlık ve yolların yapımı için aktarılması gerekiyor.”

Mehmet Yemişçioğlu:

“Kıbrıs artık kendi ayakları üzerinde durmalıdır. Bu güne kadar Türkiye para gönderdi de kıymeti mi bilindi? Boş yere yapılan harcamalarla gelen paralar tüketildi ve hiçbir iş yapılmadı. Hükümet ekonomik tedbir amaçlı yurt dışı gezilerini, resmi hizmet araçları ve örtülü ödenek gibi durumlarda ciddi bir kısıtlamaya gitmelidir. Resmi hizmet araçları devlete çok büyük bir masraftır. Çalışanlar özel işleri için ve hatta hafta sonu ailesi ile gezmeye bile RHA plakalı araçlarla gidiyor. Bence RHA plakalı araçların üçte ikisinin devlet envanterinden çıkartılması gerekiyor. Buralarda yapılan tasarruflarla arttırılan paraların da en önemlisi olan yollar ve sağlık alanlarında kullanılması gerekiyor. Devleti bu konuda gerekeni yapmaya davet ediyoruz.”