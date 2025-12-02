Parmak izi ele verecek

Lefkoşa’da 28 Kasım 2025 tarihinde üzerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan W.S.W.A.’nın evinde yapılan aramada hap, hintkeneviri ve 3 adet hassas terazi bulundu. Sorgulanan zanlı hem üzerinde hem de evinin bodrum katındaki maddelerin ev arkadaşına ait olduğunu iddia etti. Bu iddia üzerinde W.S.W.A.’nın ev arkadaşı A.A.K.F. de tutuklandı. Zanlı, soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceği belirtildi.

Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 28 Kasım tarihinde saat 22.30 sıralarında Ortaköy’de devriye görevinde bulunan polis ekibinin yol kenarında park halinde, kapısı açık ve motoru çalışır durumdaki bir aracı fark ettiğini söyledi. Polis, ekibin araç içerisinde bulunan W.S.W.A.’nın üzerinde yaptığı aramada, pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek emare olarak aldığını anımsattı.

Polis memuru; 29 Kasım tarihinde W.S.W.A.’nın ikametgahında yapılan aramada apartmanın bodrum kısmında bulunan bir kova içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunduğunu belirtti.

Polis, W.S.W.A.’dan izahat istendiğinde hem üzerinde bulunan hem de bodrumda ele geçirilen maddelerin ev arkadaşı A.A.K.F.’ye ait olduğunu beyan ettiğini aktardı. Bu beyanların ardından zanlı A.A.K.F. hakkında derdest emri temin edildiği kaydeden polis, zanlının 30 Kasım tarihinde tutuklandığını söyledi.

Polis memuru; ele geçirilen maddelerin analiz ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



