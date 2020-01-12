Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden 1937 doğumlu Ergin Sururi Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı. Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ersen Sururi’nin babası Ergin Sururi Lefkoşa İsmail Safa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığında defnedildi. 83 yaşında hayatını kaybeden Sururi’nin cenazesine ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, sanat camiası, futbol camiası ve çok sayıda seveni katıldı.

Futbola büyük hizmetleri olmuştu

Sururi, bir dönem İngiliz Büyükelçiliği’nde çalışmış, daha sonraları da Türk Bankası’nda görev almıştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu eski başkanlarından Özer Esenyel döneminde Merkez Hakem Komitesi’nde görev almış ve hakemlik de yapmıştı. 1960’lı yıllarda Gençlik Gücü yönetiminde görev almış ve önemli hizmetlerde bulunmuştu.