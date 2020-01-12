Ölümle tehdit etti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da kendisine para vermediği gerekçesiyle kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen zanlı Aydın Orhan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Aydın Orhan’ın 9 Ocak 2020 tarihinde Lefkoşa'da Surlariçi’nde Mehmetali Rıza Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanede, kız arkadaşı Hilal Ayrenk’i kendisine para vermediği gerekçesiyle boğazını sıkmak ve saçlarından çekmek suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra "Bana para vermezsen seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis; zanlının kız arkadaşının çantasından TC nüfus cüzdanı ve postane kartını aldığını belirtti. Polis, zanlının10 Ocak 2020 tarihinde tutuklandığını, kız arkadaşının da doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini söyledi.

Zanlının beyanları araştırılacak…

Zanlının yapmış olduğu beyanlar ve iddialar olduğunu, bunların araştırılması gerektiğini kaydeden polis, 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise kız arkadaşına vurmadığını, onu terk edeceği için kendisine iftirada bulunduğunu belirtti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.