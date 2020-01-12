Sağ 4 parça

Raif DOĞRU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’a, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak ‘Çatı Aday’ teklifinde bulunan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, olumlu yanıt alamadı.

Diyalog’a konuşan Arıklı “Başbakan Tatar Türkiye’den vizeyi almış görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ‘hayırlısı olsun başarılar diliyorum’ dediğini öğrendik. Bu yüzden İstanbul’dan mutlu döndüğü için teklifimize sıcak bakmadı” diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Tatar’ın UBP tabanından yeterince oy alamayacağını savunan Arıklı şunları kaydetti:

“Ben de sayın Tatar’a seçimin kolay olmadığını anlattım. UBP’nin tabanından beklediği kadar oy alamayacak. Ona kızgın olan güçlü çevreler vardır. O güçlü çevrelerin kendisini destekleyeceğini düşünmüyorum.”

Özgürgün de aday olabilir

Eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün Anayasa Mahkemesi’nde açmış olduğu davaya değinen Arıklı “Bu dava 16 Ocak’ta karara bağlanacak. Meclis’in dokunulmazlıkla ilgili kararının durdurulması halinde Özgürgün’ün DP’den ay olacağına kesin gözle bakılıyor. Böylesi bir durumda Tatar’ın oy kaybı daha fazla olacak” dedi.



Arıklı aday olacak

UBP’nin ‘çatı aday’ teklifini reddetmesi üzerine, YDP olarak kendilerinin de aday göstereceğini belirten Arıklı “Bu aday sz olabilir misiniz?” sorusuna “İbreler öyle gösteriyor” sözleriyle yanıt verdi.

UBP Parti Meclisi’nin 18 Ocak’ta açıklama yapacağını, bunun ardından YDP’nin bir şölen düzenleyerek adayını açıklayacağını belirten Arıklı “Bu durumda sağın parçalara ayrılmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İşte biz de çok parçalara ayrılmayalım diye çatı aday teklifini götüdük. UBP ile birlikte ortak bir aday çıkarmayı önerdik. Ama onlar buna sıcak bakmadı. Gelinen noktada biz de kendi yolumuza bakacağız. Sayın Özersay’ın adaylık açıklamasını İstanbul ziyaretinden önce yapmasını da manidar buluyoruz. Böyle olmamalıydı. Onun da Ankara’ya empoze yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca hem Başbakan Tatar’ın, hem de Başbakan Yardımcısı Özersay’ın şimdiki görevlerinden istifa etmelerini gerekli görüyoruz.”