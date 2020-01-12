Bölge canlandı

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki tarihi Arasta ve Asmaaltı yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Havanın güzel olması nedeniyle kendini çarşıya atan vatandaşlar bölgedeki kafelerde oturup güneşin tadını çıkardı. Birçok vatandaş bölgedeki dükkânları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Yerli vatandaşların yanı sıra turistlerin de dün yoğun bir şekilde uğradığı Arasta ve Asmaaltı bölgesinde canlılık yaşandı. Tarihi Büyükhan’ın mimari dokusuna hayran kaldıklarını söyleyen turistler bol bol fotoğraf çektirdi.