Bölge canlandı

Başkent Lefkoşa’nın Arasta ve Asmaaltı yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı

Bölge canlandı

 Ömer KADİROĞLU
Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesindeki tarihi Arasta ve Asmaaltı yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Havanın güzel olması nedeniyle kendini çarşıya atan vatandaşlar bölgedeki kafelerde oturup güneşin tadını çıkardı. Birçok vatandaş bölgedeki dükkânları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Yerli vatandaşların yanı sıra turistlerin de dün yoğun bir şekilde uğradığı Arasta ve Asmaaltı bölgesinde canlılık yaşandı. Tarihi Büyükhan’ın mimari dokusuna hayran kaldıklarını söyleyen turistler bol bol fotoğraf çektirdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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