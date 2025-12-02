banner564

Mum yakıp, dua etti

Hristodoulidis’in eşi Philippa ,Dipkarpaz'da dini ayine katıldı

Güney Kıbrıs Yönetimi Başkanı Rum lider Nikos Hristodoulidis’in eşi Philippa Karsera Hristodoulidis Dipkarpaz'da Apostolos Andreas Manastırı'nda ayine katıldı. Hristodoulidis,"Kıbrıs'ın yeniden kurtu-luşu" için dua ettiğini açıkladı.
Philippa Karsera Hristodoulidis, yüzlerce Rum ile birlikte Apostolos Andreas Manastırı’ndaki ayinde yer aldı.
 First Lady Philippa, ayin sonrası yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ın yeniden kurtuluşu için dua ettim" ifade-lerini kullandı. 
Açıklamasının devamında: “Havari Andreas, kiliselerimizin baştan sona yeniden faaliyete geçmesi ve her günün bir kutlama günü olması için ülkemizin kurtuluşuna ve yeniden birleşmesine yardım etsin” dedi.
 

Magusalı
Magusalı - 8 saat Önce

Bunu Sn. Erhürman duymalı. Bu insanlarda değişen bir zihniyet yok.

