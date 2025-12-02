Duruşma 12 Aralık’ta

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında Juju lakaplı Fatma Ünal dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Okulun direktörü olan ve geçtiğimiz ay yargılanarak 15 yıl hapse mahkum edilen Serdal Gündüz’den sahte diploma alan 17 kişiden biri olan Ünal, 12 Aralık’ta yeniden duruşmaya çıkacak. Ünal, yargılanacağı davalardan itham edilecek ve böylelikle yargılama süreci başlayacak.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, İddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ve zanlı avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Savcı Güçlü, davayı ilk tahkikat duruşması (PI) olacak şekilde yürütme niyetinde olduklarını belirterek, konu davaların ağır cezalık olduğunu belirtti.

Avukat Doğa Zeki ise, davanın PI şeklinde ilerlemesine itiraz etmediklerini, suçlamaların niteliğinin Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmadığını ve sahte diplomanın resmi belge olmadığını düşündüğünü savundu.

Mahkeme; davanın itham ve ilk tahkikat duruşması (PI) için 12 Aralık Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

12 ayrı davadan itham edilmesi beklenen zanlı aleyhinde “Yetkisiz Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamaları bulunuyor.

17 kişiye diploma verdi

KSTÜ’de ortaya çıkan skandalın ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan Gündüz; Fatma Ünal’ın yanı sıra A.S., Ç.I., M.B.S., A.M., B.G., D.R., E.Y., H.B., M.A., M.Ö., N.K., R.S., Ş.A., Ş.A., D.K.S ve S.K.’ye sahte diploma verdiğini söylemişti.



