Ekipler iş başında

Girne’ye bağlı Ağırdağ ve Sadrazamköy’de yaşanan iki ayrı hayvan kurtarma operasyonu, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başarıyla sonuçlandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ağırdağ’da dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, iki araç ve 9 kişilik arama kurtarma ekibinin müdahalesiyle sağ olarak kurtarıldı. Hayvanın güvenli bir şekilde bulunduğu alandan alınarak sahibine teslim edildiği bildirildi.

Av köpeği kurtarıldı

Sadrazamköy’de ise bir avcının köpeği, tarım arazisi içindeki üzeri beton kapaklı derin bir kuyuya düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Girne itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekipler, kuyunun etrafında güvenlik önlemleri alarak kurtarma operasyonunu başlattı. Özel kuyuya inme aparatı ve emniyet halatları kullanılarak kuyunun dibine inen İtfaiye personeli, köpeğe ulaşarak halatlar yardımıyla yukarı çekti. Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve derhal sahibine teslim edildiği bildirildi. Avcı, ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesi için teşekkür etti.

