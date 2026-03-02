Hatırası yaşatılıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın adını taşıyan kültür merkezi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde açıldı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve beraberindeki heyet, Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi açılışına katıldı.

Girne Belediyesi ile kardeş şehir olan Türkiye Cumhuriyeti Ayvalık Belediyesi’nin daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un yanı sıra Meclis Üyeleri Mete Ünal Girgen, Kani Medo Çağla ile Dış İlişkiler Koordinatörü Fatih Akyol yer aldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın da konuşmacı olarak davet edildiği etkinlikte; CHP Ankara Milletvekili Mahmut Tanal, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin gibi isimler yer aldı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde inşa edilen Rauf Denktaş Kültür Merkezi 300 kişilik kapasiteye sahip.



