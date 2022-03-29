Hayat duracak

Zamlara karşı sendikalar, sivil toplum örgütleri, bazı işletmeler ve vatandaşların katılımıyla büyük bir eylem planlanıyor.

Ülke genelinde grev ve miting düzenleme kararı alan sendikalar, yarın saat 18.00’de Başbakanlık önünde “zam çadırı” kuracak, Cuma günü ise büyük bir eylem yapacak.

Eyleme sosyal medya üzerinden ‘tepkisiz kalma’ sloganıyla örgütlenen kalabalık bir grup da destek olacak. Ayrıca Restorancılar Birliği, birçok işletme de Cuma günü yapılacak eyleme katılacak.

KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, HAK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, TÜRK-SEN, VERGİ-SEN, BES, DEV İŞ’e bağlı sendikalar, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, MEMUR-SEN ve ADA-SEN adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzasıyla yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi:

“UBP-DP-YDP Hükümetinin, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirlileri yoksulluğa sürükleyen zam politikası karşısında sendikalarımızın halkın alım gücünün korunması için ortaya koyduğu taleplere ve kaynak önerilerine Başbakan cevap dahi vermezken zamlar artarak devam etmiştir.

Bir araya gelen sendikalarımız 30 Mart Çarşamba günü saat 18.00’de Başbakanlık önünde zam çadırı kurulmasına, cuma gününe kadar sivil toplum örgütlerinin ve halkın desteğini de örgütleyerek 1 Nisan Cuma günü ülke çapında genel grev ve miting düzenlenmesine karar vermiştir.

Hükümetin emek düşmanı tavrını sürdürmeye devam etmesi halinde grev ve eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz.”