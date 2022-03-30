Yeniden patladı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 14 bin 892 test sonucu bin 32 vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre; vakaların 422’si Lefkoşa, 186’sı Girne, 274’ü Gazimağusa, 86’sı Güzelyurt, 18’i İskele, 46’sı Lefke bölgesinde tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 29 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı 14892.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 1032.

Yerel vaka sayısı 1032.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 587.

Yapılan toplam test sayısı 6355126.

Toplam vaka sayısı 83764.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 76732.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 6814.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 50.

Karantinadaki vaka sayısı 6758.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 220.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 726.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 13.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 266.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 1056.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 139148.

Güneyde 5 bini aşkın yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta ise Covid- 19'dan dolayı 2 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 89 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gören 182 hastanın 21 tanesinin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.