Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in, Rum siyasetçilerin ve Yunanistan Büyükelçisinin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan ayaklanmasının ve EOKA’nın silahlı tedhişe başlamasının yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Rum liderliğinin EOKA’nın yaptıklarını onaylayan ve Helenizm vurgusu yapan mesajlar verdiğine işaret eden Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, “Bizim bütün iyi niyetimizle, eşitlik temelinde bir anlaşma anlayışımıza karşı onların anlayışı her zaman Kıbrıs’ın bir Helen adası olması için kapının açık bırakılmasıdır. Verdikleri mesaj tamamen budur” şeklinde konuştu. Tatar, “Eğer o anlaşma içinde iki eşit, egemen devlet dersen o kapı onlar için kapalıdır demektir.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evet biz, iyi niyetle anlaşma istiyoruz. Biz dünyadan kopuk, iletişimden kopuk, diyalogdan kopuk, başımıza kuma gömdük diye bir anlayışa sahip değiliz. Bir anlaşma istediğimizi, barış istediğimizi her zaman dile getirdik. Türkiye’nin de anlayışı böyle. Baktığınızda Yunanistan’la görüşmeler var. Orada da iyi niyetten bahsedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi, bilahare Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunan mevkidaşı ile görüşmesi vardır. Doğu Akdeniz’de, Ege’de hakkaniyete, hukuka dayanan bir uzlaşma anlayışının gelişmesi için gayretler vardır.”

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla değişen jeopolitik durum ve konjektür nedeniyle Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların daha da önem kazandığını belirten Tatar, meselenin Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını da koruyarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Rum siyasi parti liderlerinin Helenizm mesajlarının ve törenlere katılan Rum öğrencilerin taşıdıkları “Sınırlarımız Girne’de biter. Geri döneceğiz” gibi gerginliği tırmandırıcı pankartların dikkatten kaçmaması gerektiğini kaydeden Tatar, “Biz eşitlik temelinde, sonuna kadar Türk varlığının sürdüğü, Türkiye’nin garantörlüğüyle, barış, huzur ve güvenliğin en iyi şekilde korunabileceği, bir ortamın, bir anlaşmanın olabilmesi için siyasetimizi sürdürmekteyiz ve sürdürmeye devam edeceğiz”. İfadelerini kullandı.

“Erenköy ismi bizim için kutsaldır”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkı için Erenköy Direnişi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu” belirterek, Erenköy Direnişi’ne katılan öğrencilerin mücadelesinin önemini vurguladı.

“Dünyada meydana gelen olumsuzlukların ülkemize yansımalarından dolayı halkımızı rahatlamak amacıyla hükümetin imkanları doğrultusunda en iyi şekilde tedbirleri alınması gerektiğini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntıların aşılmasında birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir anlaşmanın kimseye hizmet etmeyeceği düşüncesindeyiz” dedi. Tatar, “Rum tarafının Kıbrıs’ın bir Helen adası olması hedefinin devam ettiğini” belirterek, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde bir antlaşma istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz hiçbir zaman Rumlar egemen değildir demedik. Onların da devleti ve egemenliği vardır. Onların da bize saygı duymalarını istiyoruz” dedi.

Ahıska Türkleri’nden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri heyetini kabul ederek görüştü.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin önemine işaret ederek KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin çalışmalarını takip ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC’de yaşayan Ahıska Türkleri bizimle birlikte mücadele etmektedirler. Onların varlığı bizim için çok değerlidir. Sizleri de her zaman aramızda görmekten büyük mutluluk duyarım. Aynı milletin evlatlarıyız” dedi.

Dünyanın pek çok yerinde yaşayan Ahıska Türkleri’nin de kalbinin Anavatan Türkiye için attığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Aramızdaki münasebetlerle, ortak söylemle ve birtakım çalışmalarla birbirimize destek olmak en büyük temennimdir” dedi.