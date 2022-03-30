Pasaportlar iade edilecek

Avrupa Komisyonu’nun, AB tarafından yaptırım uygulanan Rus ve Belarus vatandaşlarına verilen vatandaşlıkları geri almaları ve yaptırım uygulanmasa dahi tüm Rus ve Belarus vatandaşlarına vize verilmesi uygulamasının durdurulması kararı, Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros, “Yaptırımlara Maruz Kalan Rus Vatandaşlarının Pasaportlarını ve Vizelerini Geri Alın” başlığı altında verdiği haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle Rus ve Belarus vatandaşlarına ve oligarklara uygulama kararı aldığı yaptırımlar sonrasında AB ülkeleri tarafından bu kişilere verilen vatandaşlıkların da iptal edilmesi kararı aldığını belirtti.

Gazete, Komisyon’un üye devletlerden, bu kişilere verilen pasaportların iptal edilmesini istediğini belirtirken, bu kişilere verilen vize ve oturma izinlerinin de iptal edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Rum hükümetinin, Komisyon’un bu kararından ve yaptırımlardan etkilenen 4 Rus vatandaşına pasaport vermiş olduğunu vurgulayan gazete, Komisyon’un ayrıca, Rus ve Belarus vatandaşlarına yeni vize ve oturma izni verilmemesini istediğinin de altını çizdi.

500 milyon Euro kaçırıldı

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rus oligarkların, AB tarafından alının yaptırım kararlarının hemen öncesinde ve karar alındıktan sonraki süreçte de büyük miktarda sermayeyi kaçırdıkları iddiası üzerine AB yetkililerinin Güney Kıbrıs’ta araştırma yapmakta olduklarını yazdı.

Gazete, AB denetleme makamlarının, yaptırım uygulanması kararı alınan Rus oligarklara ait 500 milyon Euro’nun, yaptırım kararının hemen öncesi ve sonrasındaki günlerde “kaçırıldığına” dair iddialar konusunda Güney Kıbrıs’ta araştırma yapmakta olduklarını belirtti.

Haberde, Maliye Bakanlığı’nın Komisyon yetkilileriyle iş birliği yapmak için bir komite kurduğu da aktarıldı.