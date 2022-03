Son iki gün

Stelios Hayırsever Vakfı, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler arasında ada çapında ticari işbirliğini teşvik etmek ve gelecek vaat eden girişimlere büyümeleri için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak için Stelios Ödüllerini kurdu.

Bu yıl için başvurular yalnızca Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin ticari faaliyetlerine odaklanıyor ve son başvurular yarına kadar yapılabilecek.

Ödüllere başvurmak isteyenlerin, https://steliosfoundation.com.cy/ websitesini ziyaret edip, başvuru formunu indirip, doldurduktan sonra e-posta yoluyla Marios Misirlis (marios.missirlis@stelios.com) adresine göndermesi gerekmektedir.

Her grup en az bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Türk iş adamı/işkadınından oluşmalıdır.

Başvuru yapmak isteyenler, ortak ticari faaliyetlerinin tüm adaya finansal faydalar getirdiğini belgelerle kanıtlayabilmeliler. Son olarak, her şirketin yıllık cirosu en az 5.000 € olmalı ve şirket sahibine ek olarak başka bir kişiyi istihdam ediyor olmalıdır.

Sir Stelios Hadji-Ioannou kazanan on takımın her birine 20.000 Euro'luk, toplamda 200.000 Euro'luk nakit para ödülü verecektir.

Ödül töreni 28 Nisan 2022 Perşembe günü, Sir Stelios'un kazananları Zoom üzerinden tebrik etmesi ile online olarak gerçekleşecek.

Stelios Haji-Ioannou, Easy Group marka ailesinin yaratıcısı, sahibi (www.easyHistory.info) Stelios Hayırsever Vakfı’nın kurucusu ve başkanıdır. (bkz. https://steliosfoundation.com.cy/).