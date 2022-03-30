‘Bulaşıcı ama ağır seyretmiyor’

Anıl IŞIK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, Coronavirüste küresel vaka artışına paralel olarak ülkede görülen vaka artışına, “yüksek düzeyde” bulaşıcılığa sahip Omicron varyantının alt türü olan BA.2’nin yol açtığını söyledi.

Oygar, son zamanlarda ülkede Covid-19 vakalarında gözlemlenen artışla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunarak, BA.2’nin tespit edilmesi için laboratuvarda özel cihaz olmasını gerektirdiğini belirtti.

Dr. Oygar, BA.2’nin ülkede tespit edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının başlatıldığını ve önümüzdeki haftalarda bu çalışmaların tamamlanmasıyla BA.2’nin tespitinin yapılabileceğini bildirdi.

Oygar, şu an ülkede Omicron’un hâkim varyant olduğunu, vakaların yüzde 96’sının Omicron kaynaklı olduğunu da açıkladı.

Omicron’un alt tipi BA.2’nin daha bulaşıcı olduğunu ancak ağır seyretmediğini belirten Oygar,

Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasının gündemde olmadığını söyledi. Oygar, “(Önlemlerde) Ne gevşetmeye ne de sıkılaştırmaya gidilecek, ancak takipte kalmaya devam edeceğiz” dedi.

12 yaş üzeri için aşı geldi

Oygar, BA.2’ye karşı korunmada aşılanma ve kapalı alanlarda maske takmanın önemine işaret etti. Oygar, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen, 5-11 yaş grubu için özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı,12 yaş üzeri için 20 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı ile Covid-19 tedavisinde kullanılan 500 adet Molnupiravir ilacının bugün sabah teslim alındığını da açıkladı.

“En önemli silah; aşı ve kapalı alanlarda maskedir”

Dr. Oygar, “Omicron’un daha hızlı bulaşan BA.2 alt türünden dolayı dünyada birçok ülkede, vakalarda artış gözlemlendi. Ülkemizde ve Güney’de de vakalar artış gösterdi. Ancak bu artışa rağmen hastalık ağır seyretmediği için şu an için hastane yükü artırmıyor. BA.2, çok daha hızlı bulaşıyor ancak ağır geçmiyor. Bilim insanları bu varyantı takip etmektedir” diye konuştu.

Daha bulaşıcı olan BA.2’ye karşı özellikle aşılanma ve kapalı alanlarda maske takma gibi bireysel önlemlerin önemine işaret eden Dr. Oygar, “Kişiler aşı yaptırarak ve kapalı ortamlarda maske takarak kendilerini korumalıdırlar. Elimizde bu iki silah var. Hastalık daha hızlı bulaşıyor ancak daha hafif seyrediyor. Dünya genelinde muhtemelen bu hastalığa karşı bağışıklık daha hızlı artacak” dedi.

“Vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz”

Oygar, Covid-19 pozitif vaka sayılarının ileriki günlerde düşmesini beklediklerini ifade ederek, havaların ısınmasıyla birlikte insanların kapalı ortamlar yerine dış mekanlarda bulunacak olmasının bunda etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Oygar, ülke genelinde uygulanan aşılamaya ilişkin güncel verileri de paylaşarak, 12 yaş üstü nüfusun yüzde 91.18’inin en az iki doz Covid-19 aşı olduğunu; 18 yaş üstü nüfusun ise yüzde 67’sinin hatırlatma dozu olduğunu açıkladı.

Dr. Deren Oygar, mart ayındaki ölümlü vakalara ilişkin olarak, ölümlü vaka sayılarında yaş ortalamasının 77,6 olduğunu, bu kişilerin yüzde 92’sinin kronik hastalığı bulunduğunu ve yüzde 86’sının ise aşsız olduğunu açıkladı. Oygar, yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 76’sının aşısız olduğunu da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 10:29