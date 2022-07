Haydi bir el atın

Güneyden kuzeye geçişlerin yanı sıra, bayram günlerinde kuzeyden güneye geçişlerin de artması nedeniyle özellikle Metehan Sınır Kapısında izdiham yaşandı.

Geçiş kapılarının yetersizliğinin yanı sıra muhaceret işlemi yapacak görevli sayısının yetersiz olması yüzünden uzun araç kuyrukları devam etti. Aşırı sıcak havalarda bir saati aşkın süre beklemek zorunda kalan Kıbrıslılar, kapıları rahatlatacak önlemleri alamayan yetkililere sert eleştirilerde bulundu.

Diyalog’un mikrofon uzattığı kişiler, geçişlerin artık çileye dönüştüğünü belirtirken, basit önlemlerin dahi alınamadığına dikkat çekti.

Kıbrıslı Türkler gibi Kıbrıslı Rumlar da yaşananlara sert tepki gösterdi. Rum muhaceret memurları, aşırı yoğun saatlerde kayıt işlemini tamamen durdururken, KKTC kapısında kayıt işlemleri devam etti. Özellikle Metehan kapısında üçüncü geçiş noktası, personel yetersizliği yüzünden zaman zaman kapatıldı ve bu durum sıkıntıyı daha da artırdı.

Halk eziyet çekiyor

Araç kuyruğunda bekleyen bir vatandaş, güneyde çalıştığını, neredeyse her gün sınır kapısından geçtiğini ifade ederek, “Zaten çalışırken yoruluyorum, bir de kapıda bir saat bekliyorum. Üstelik sıcakta kavruluyorum” dedi.

Bir başka sürücü ise “Üçüncü bir kapı açsalar herkes rahatlayacak ama kimsenin umurunda değil. Her gün güneye gidip gelenler var. Orada çalışanlar var ve bu insanlar büyük bir işkence yaşıyor” şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş da “Bu ülkede sorunlar çözülmüyor, halk cefa çekiyor. Kimisi günü birlik geçiyor kimisi de güneyde çalışıyor. Ama herkes aynı eziyeti çekiyor” dedi. Sıcaklarda bir saat süreyle beklediğini söyleyen bir sürücü ise “Güneyde çalışıyorum, her gün gidip geliyorum. Büyük bir işkenceye maruz kalıyorum. Her gün ömrümün bir-iki saat şu kapıda beklemekle geçiyor. İş, aş, geçim derdinin üstüne bir de böyle zorluklar hayatımızı iyice çekilmez kıldı” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022, 10:54