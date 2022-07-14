Proje enflasyon kurbanı

Alsancak-Lapta yolu ihalesi, teklif atan firma olmaması nedeniyle sonuca ulaşamadı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yol ihalesine teklif veren firma olmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, ihalenin başarısız olma nedenini “asfalt şantiyesine sahip olmamak” olarak açıkladı.

Bakan Arıklı şunları söyledi:

“Büyük hayal kırıklığı yaşadım… Alsancak yolu tam bir ıstırap yolu… İhaleye çıkmıştık ancak maalesef teklif verilmedi. Çok üzgünüm. Hâlbuki keşif bedelini biraz arttırmayı da düşünmüştük. Konuyla ilgili acil toplantı yapmak durumundayız. Girne- Alsancak yolu gerçekten işkence yoluna dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti 65 milyon TL verecek ve yol Lapta’ya kadar gidecekti. Ancak ihaleye bu şekilde teklif gelmeyince oldukça zor durumda kaldık. Vatandaşlar haklı olarak sabırsızca bizim oradaki çalışmalarımızın bitmesini bekliyorlar. Müteahhitler Birliği ile de oturup konuşacağız. Boykot konusunu gündemden kaldırmadılar.

Asfalt şantiyesini bir şekilde dumura uğrattılar, işleyen bir şantiyeyi yok ettiler ve özele mahkum olmak zorunda kaldık. Şimdi özelden yalvar yakar, Karayolları Dairesi asfalt talep ediyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nden asfalt şantiyesinin yenilenmesi için ricada bulunacağız. Kendi şantiyemiz olur ve biz asfalt üretebilirsek bu sorunlar ortadan kalkacak.”

Sorun Türk Lirası ile ihaleye çıkılması

Bakan Arıklı’nın açıklamasına karşın, yol ihalesine teklif verilmemesinin nedeninin içinden geçilmekte olunan ekonomik koşullar olduğu belirlendi.

Müteahhit çevrelerinden alınan bilgilere göre, ilgili ihale şartnamesinde ihaleyi kazanan firmaya hiçbir koşulda “fiyat farkı” verilmeyeceği hükmü olması, ihaleye katılımı engellemiş bulunuyor.

Yol inşaatı için gerekli malzemelerin fiyatının dolar ile belirlendiğini belirten müteahhitler, “asfaltın ve mazotun fiyatının ne olacağının öngörülemediği bir ortamda Türk Lirası ile ihale yapılamayacağını” vurguluyorlar.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 09:14