Konukları mest etti

Türkiye’nin güçlü kadın yorumcularından Yonca Lodi, bayram konserleri kapsamında Merit Park Otel bünyesinde olan Letafet’te sahne aldı.

Bayrama özel tasarlattığı renkli bir kostümle sahneye çıkan ünlü sanatçı, salonu dolduran misafirlere eğlenceli bir gece yaşattı. Kendi hitlerinin yanı sıra, poptan arabeske geniş bir repertuar ile 2.5 saat sahnede kalan Lodi, konser sonu yoğun istek üzerine 2 kez daha sahneye geldi. Sanatçı, şarkılarını konuklarla birlikte hep bir ağızdan söyledi.

’’Bayram dediğin şarkıları hep birlikte paylaşınca güzel’’ diyerek seyircilerini selamlayan Yonca Lodi, unutulmaz bir konsere imza attı.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022, 09:08