Faizler yükseldi

ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. Yıllık yüzde 9.1’e yükselen enflasyon, 1981 yılının sonundan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki enflasyon aylık bazda da yüzde 1.3 ile 2005’ten beri en büyük artışı kaydetti.

ABD’de enflasyonun açıklanması sonrası, ABD tahvil faizleri ve dolar yükselirken vadeli endeksler düştü.

Tahminleri aşan enflasyon rakamı, ABD Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımlarına devam edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Öte yandan, euro/dolar paritesi, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

Biden: Artışın yarısı enerji

ABD Başkanı Joe Biden, açıklanan rekor sevideki enflasyon rakamına ilişkin olarak, "Bugünkü enflasyon açıklaması kabul edilemez derecede yüksek olsa da, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş durumda. Enerji tek başına enflasyondaki aylık artışın yaklaşık yarısını oluşturdu. Bugünün verileri, Haziran ortasından bu yana pompa fiyatını yaklaşık 40 sent düşüren, benzin fiyatlarındaki yaklaşık 30 günlük düşüşün tam etkisini yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

Benzin fiyatını düşürmek için çalışacağını vurgulayan Biden, "Son zamanlarda petrol fiyatındaki indirimlerin pompadaki tüketiciler için daha düşük benzin fiyatları üretmesi gerekiyor. İkinci olarak, Kongre'yi bu ay, reçeteli ilaçlardan elektrik faturalarına ve sağlık sigortası primlerine kadar Amerikan ailelerini etkileyen günlük harcamaların maliyetini azaltmak ve Amerika'da daha fazlasını yapmak için yasa konusunda harekete geçmeye çağıracağım. Üçüncüsü, Cumhuriyetçilerin her beş yılda bir çalışan insanlar üzerindeki vergileri artırarak veya Sosyal Güvenlik ve Medicare'i kesintiye uğratarak işleri daha da kötüleştirme çabalarına karşı çıkmaya devam edeceğim" dedi.

