‘Önemli boşluk var’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin rapor taslaklarından memnun olup olmadığının kendisine sorulması üzerine “önemli boşluklar ve kabul edilemez bir eşitleştirme (denklem) bulunduğunu” öne sürerek, gerek BM Genel Sekreteri, gerekse BM Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde uygun girişimin hazırlandığını söyledi.

Alithia gazetesine göre yer alan habere göre; Lefkoşa Rum kesiminde bulunan Japonya Büyükelçiliği'nde, Japonya eski başbakanı için açılan taziye defterini imzalamasının ardından gazetecilerin “işgal bölgelerinin ilhakı” iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, her şeyi soğukkanlılıkla takip ettiklerini ve ellerindeki bilginin söylentileri artırması gerektiğini düşünmediğini ifade etti.

Anastasiadis, “bunun haricinde Yunanistan’la birlikte, başkaları gibi revizyonist isteklere ve algılara sahip olmayan, Avrupa devletlerine yakışır bir tutum izlediklerini” de öne sürdü.

Bir gazetecinin ileri sürülen “Türk provokasyonlarının sürekli arttığı” yorumu üzerine ise Anastasiadis, bunları takip ettiklerini belirterek “bir yandan Türkiye hükümeti ve müttefiklerinin revizyonist politikalarını ortaya koyma gayretleriyle ilgili çaba gösterdiklerini, diğer yandan da her gidişata, her müttefike ve özellikle de AB’ye yönelik uygun girişimlerde bulunulduğunu” öne sürdü.

Anastasiadis, “Ankara’nın, kabul edilemez bir davranışı haklı göstermek için, gerginlik yaratılması gibi olası isteklerine kapılmaları gerektiğini düşünmediğini” de ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından BM Genel Sekreterine mektuplar gönderilmesi konusunda ise Anastasiadis, iddialarını kısaca şöyle sürdürdü:

“Bunlar dikteyle yapılan eylemlerdir. Dolayısıyla, evet, her şeyin gösteriş olsun diye, aynı zamanda kabul edilmeleri halinde gerçekten diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak olumlu ortamın meydana gelmesine katkıda bulunacak önemli Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) aracılığıyla, bizim gerçekleştirdiğimiz inisiyatiflerin meydana getirdiği imajın tersine çevrilmesi için yapıldığını düşünüyorum.”