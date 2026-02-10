‘Hekimlerle diyalog kurun’

Melis GÜNEL

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, tv2020’de yayınlanan Güne Merhaba adlı programda Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtladı.

Sağlıkta ‘Tam Mesai’ tartışmaları kapsamında yapılan açıklamaları değerlendirdi, “Esas sorun üsluptur” dedi.

Soyer “Hükümet hekimlerle diyalog kurmalı ve yurt sevgisinden yoksunlukla suçlamamalı. Diyalog kurmak şarttır” ifadelerini kullandı.

Soyer, tarafların görüşleri ne kadar zıt olursa olsun suçlayıcı bir dil kullanımını kınayarak, iletişimde üslubun önemine dikkat çekti.

Yapılan açıklamalara ve suçlamalara bakıldığında tarafların arasının daha da açılabileceği uyarısında bulunan Ferdi Sabit Soyer, bir başhekimin Sağlık Bakanı’na şart koşamayacağını söyleyerek, “Demek ki amacın diyalog değil. Dayatma yaratmaya çalışmak” dedi.

Öte yandan Soyer, sağlık çalışanlarının özlük haklarının da kesinlikle iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Hekimlerin özlük hakları iyileştirilmeli”

Ferdi Sabit Soyer sağlıkta tam mesai uygulamasını desteklediğini söyleyerek, mesai saatinin 13.00’e kadar olduğunu söyleyen bir bakanlar kurulu kararının olumsuz etkilerinden bahsetti.

Kararın alındığı günden sonra bu duruma gelindiğini söyleyen Soyer, aynı zamanda hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de savundu.

Ancak bunun içinde diyaloğun önemine dikkat çeken Soyer, iletişimin gücünün altını çizdi.

“Herkesin haklı olduğu yerler var”

Kullanılan dile dikkat edilmesi gerekirken manevi değerlerimizden uzakmış gibi ilan ederek sonuca varılmayacağını savunan Soyer, gerek hekimlerin gerek vatandaşın gerekse bakanlığın tam mesai istemi konusunda haklı olduğu noktalar olduğunu savundu.

“Zorlayarak verim alamazsınız”

Kimseyi zorlayarak alınacak olan verimin artırılamayacağının da altını çizen Ferdi Sabit Soyer, hekimlerin çalışma koşullarının mevcut zorlu şartlarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıktaki eksikliklere de değinen eski Başbakan Soyer, kamuda çalışanların aynı zamanda özel sektörde de çalıştığı bir düzen kurulduğunu söyleyerek, bu durumu çözüme kavuşturmak için her konuda olduğu gibi biriken yanlış anlayışları düzeltmenin zaman içerinde doğru planlama ile mümkün olabileceğini vurguladı.