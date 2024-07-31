Hem içici hem satıcı

Lefkoşa’da hintkeneviri, hap, kokain ve hassas terazinin ele geçirildiği operasyonda tutuklanan

Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş, dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettikleri, uyuşturucuyu hem sattıklarını hem de içtiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Zanlıların yargılanması halinde hapis cezası almalarının yüksek ihtimal olduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Mehmet Umut Kılınçarslan ve Bahri Baran İbiş’in 19 Temmuz 2024 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandıklarını söyledi. Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada 82 gram satışa hazır şekilde paketlenmiş hintkeneviri, 22 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, bir gram kokain, hassas terazi ile birlikte uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL ve bin Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, uyuşturucu maddeleri aranan bir şahıstan aldıklarını, bir kısmını içip, 10 gram hintkenevirini 8 bin TL paraya sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru, her iki zanlının ikametgahlarında arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti.

Polis memuru, meseleyle ilgili her iki zanlının ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında ele geçirilen bin Euro’nun uyuşturucu temin ettikleri şahsa gönderecekleri para olduğunu belirtti.

Polis, Mehmet Umut Kılınçarslan’ın turist, Bahri Baran İbiş’in ise öğrenci olarak ülkede bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.