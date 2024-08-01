Renkli günler yaşanacak

Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivalinin 10’uncusu önceki akşam görkemli bir açılışla başladı. Türkiye, Sırbistan, Karakalpakistan, Polonya, Meksika ve Hırvatistan olmak üzere toplam altı ülkeden 190 dansçının konuk edildiği 7’nci Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali ise, 29 Temmuz’da başladı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, yaklaşık beş yıldır yapılamayan festivalle ilgili bir buçuk yıldır çalıştıklarını ifade ederek, büyük bir emek ve çaba ortaya konduğunu söyledi. İlk kez belediye bünyesinde bu kadar kapsamlı bir festivale imza attıklarını dile getiren Bebek, yerli ve yabancı sanatçıların festivalde yer aldığını belirtti. Festivalde altı ülkeden 190 misafirin konuk edildiğini yineleyen Bebek, organizasyonu yaparken birinci hedeflerinin KKTC’nin tanıtılmasına katkı koymak olduğunu vurguladı. 10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında halı saha, tavla, darts ve yemek yarışması düzenleneceğini ifade eden Bebek, bölgenin patates konusunda “adanın kalbi” olduğuna dikkat çekerek, yemek yarışmasında patatesin öne çıkarılmasını istedi.

Festivalde bugün Grup Otantik, yarın Retro Çalgıcılar ve Ayna, cumartesi günü Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM korosu ve Pera, pazar günü ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserlerinin yer alacağını kaydeden Bebek, Halk Dansları Festivali kapsamında gelecek dansçıların bölge köylerinde gösteriler yapacağını da dile getirdi.